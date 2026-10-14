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Несекретные материалы

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Semafor: в администрации США обсуждают прекращение обмена разведданными с Украиной

Semafor: в администрации США обсуждают прекращение обмена разведданными с Украиной

Белый дом так и не принял решение о дальнейшей передаче разведданных Украине. Внутри администрации раскол: глава ЦРУ против, Трамп в бешенстве.

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