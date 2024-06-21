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Оркестр на "Титанике"

Оркестр на "Титанике"

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Читаю вчера "новость" о том, что Киевский Симфонический Оркестр "решил не возвращаться" в город своей резиденции, то бишь Кукуев, и думаю - а шо такое? Полезла про этот оркестр и его сегодняшнюю локацию в Википедии посмотреть (с учетом того, что Википедия - очень "правдивый" источник информации во всём, что касается территориального недоразумения, ранее известного как Украина).

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