Кому из женщин добавят трудовой стаж для пенсии, рассказали в минтруде России

Кому из женщин добавят трудовой стаж для пенсии, рассказали в минтруде РоссииМинистерство труда и социальной защиты Российской Федерации разработало законопроект, который предлагает упразднить существующее ограничение на включение в страховой стаж периодов ухода за ребёнком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии