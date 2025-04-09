Кому из женщин добавят трудовой стаж для пенсии, рассказали в минтруде России

Кому из женщин добавят трудовой стаж для пенсии, рассказали в минтруде РоссииМинистерство труда и социальной защиты Российской Федерации разработало законопроект, который предлагает упразднить существующее ограничение на включение в страховой стаж периодов ухода за ребёнком.