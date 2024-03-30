Мошенники покупают записи голосов граждан РФ

Россиян предупредили о покупке преступниками записей голосов граждан для обмана. По словам директора центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павла Коваленко, подобных случаев становится всё больше.
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