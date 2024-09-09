Алаудинов: В Курской области за сутки уничтожили танк и прочую технику ВСУ

Командир подразделения специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов проинформировал о том, что сражающимся на территории курского приграничья военнослужащим Вооружённых сил Российской Федерации удаётся уничтожать вражескую бронетехнику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии