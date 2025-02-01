Бывший генпрокурор Украины оскорбил Зеленского

Украинцы устали от президента страны Владимира Зеленского, превратившегося в «голого короля». Такое мнение высказал бывший генеральный прокурор республики Юрий Луценко в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Украины Борислава Березы.
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