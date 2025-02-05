Ваш мозг содержит такое количество микропластика, что из него можно сделать ЛОЖКУ, — исследование. Ученые обнаружили, что концентрация пластика в мозге выросла до 7 граммов к 2025 году! Все это приводит к нарушению когнитивных функций, риску нейродегенеративных болезней, инфарктам, деменции и ранней смерти.