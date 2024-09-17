«Русских победить невозможно»: председатель Заксобрания Новосибирской области встретился с бойцами и их семьями

В Сузунской библиотеке председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив обсудил с участниками специальной военной операции, их семьями, а также волонтерами проблемы, которые у них возникают, и пути их решения.
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