Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nana Абраменко
    а пугачева об этом знает?????????????😜Светлана Лобода з...
  • Евгений
    Певица номер 1????? Многие даже не знали кто это вообще, до появления скандала)))Светлана Лобода з...
  • ЛАНА Я
    БАБКИНА ОПЛАЧИВАЕТ УЧЕБУ ВНУКОВ,ОТВЕЛА ИХ В ГИМНАЗИЮ . А РОДИТЕЛИ ЭТИХ ВНУКОВ -ДЕБИЛЫ И НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ?Надежда Бабкина т...

Сергей Лазарев рассказала, как бросил курить благодаря сыну

Сергей Лазарев рассказала, как бросил курить благодаря сыну

Российскому певцу Сергею Лазареву пришлось справиться с никотиновой зависимостью ради сына. Фото: Соцсети Долгое время известный российский певец Сергей Лазарев не мог избавиться от пагубной привычки, поэтому ему на помощь пришел сын Никита.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх