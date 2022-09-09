Сергей Лазарев рассказала, как бросил курить благодаря сыну

Российскому певцу Сергею Лазареву пришлось справиться с никотиновой зависимостью ради сына. Фото: Соцсети Долгое время известный российский певец Сергей Лазарев не мог избавиться от пагубной привычки, поэтому ему на помощь пришел сын Никита.