Министра природы Удмуртии арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Объединенная пресс-служба судов Удмуртии В Ижевске суд арестовал руководителя Минприроды Удмуртии Дениса Удалова, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Удмуртии.
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