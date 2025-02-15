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Практикум ´Создание интерактивных дидактических игр и упражнений´.

Практикум ´Создание интерактивных дидактических игр и упражнений´.

12.02.2024 в учреждении проведено второе занятие практикума ´Создание интерактивных игр и упражнений´Педагогические работники учились создавать собственные игры с помощью сервиса для разработки электронных обучающих ресурсов LearningApps.

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