Практикум ´Создание интерактивных дидактических игр и упражнений´.

12.02.2024 в учреждении проведено второе занятие практикума ´Создание интерактивных игр и упражнений´Педагогические работники учились создавать собственные игры с помощью сервиса для разработки электронных обучающих ресурсов LearningApps.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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