За учениями «Запад-2021» наблюдают военные атташе из 18 стран

Военные атташе из 18 стран, а также представители государств ОДКБ, ШОС, структур СНГ и международного Комитета Красного Креста наблюдают за ходом маневров в рамках белорусско-российского учения «Запад-2021» на Обуз-Лесновском полигоне в Беларуси.