smi.media

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    Встречи Путина и ...
  • Vasil Cornev
    А если он такое заявляет, то он явный педераст! Ну а за пидоров голосовать могут только пидоры! Стыдоба и позор пороч...«Крым не наш»: По...
  • Дмитрий Фактурович
    Одноглазые наблюдатели ОБСЕ.ОБСЕ: на Луганщин...

За учениями «Запад-2021» наблюдают военные атташе из 18 стран

За учениями «Запад-2021» наблюдают военные атташе из 18 стран

Военные атташе из 18 стран, а также представители государств ОДКБ, ШОС, структур СНГ и международного Комитета Красного Креста наблюдают за ходом маневров в рамках белорусско-российского учения «Запад-2021» на Обуз-Лесновском полигоне в Беларуси.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх