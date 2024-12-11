«Создаст большую зону поражения»: Тайвань массово выпускает крылатые ракеты Wanjian Тайвань массово выпускает крылатую ракету Wanjian; производство крупной партии КР уже завершено.
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«Создаст большую зону поражения»: Тайвань массово выпускает крылатые ракеты Wanjian Тайвань массово выпускает крылатую ракету Wanjian; производство крупной партии КР уже завершено.
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