«Свекровь всегда твердила, что деньги – это не главное. В итоге за всю жизнь ни копейки себе на старость не отложила!» – возмущается Ираида— …Привезли ее по скорой в больницу и сразу прооперировали, – рассказывает про свекровь сорокапятилетняя Ираида.