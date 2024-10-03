Высокий спрос на выпускников колледжей сохраняется на рынке труда

В Москве, благодаря современным методам обучения, новаторским подходам и тесному сотрудничеству с ведущими работодателями, колледжи стали эффективным способом подготовки специалистов, которые востребованы на рынке труда и могут успешно конкурировать.
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