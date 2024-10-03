Высокий спрос на выпускников колледжей сохраняется на рынке труда

Alex Krep

Вопрос:В этом году в колледжи поступило вдвое больше девятиклассников по сравнению с прошлым годом. Ответ:Уже в этом году мы увеличили количество бюджетных мест для учеников девятых классов в два раза. У населения нет средств для платного обучения.