Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Boeing привлек на долговом рынке $10 млрд

Boeing в понедельник обратился к рынку долговых обязательств для привлечения $10 млрд. Американский авиастроитель потерял $3,93 млрд чистого свободного денежного потока в 1 квартале из-за сокращения производства наиболее продаваемого самолёта, как заявили источники, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters.

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