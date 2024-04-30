Boeing привлек на долговом рынке $10 млрд

Boeing в понедельник обратился к рынку долговых обязательств для привлечения $10 млрд. Американский авиастроитель потерял $3,93 млрд чистого свободного денежного потока в 1 квартале из-за сокращения производства наиболее продаваемого самолёта, как заявили источники, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters.