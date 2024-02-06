Что дало бы завоевание ВКС РФ господства в небе над Украиной

Как там поют оленеводы: "Самолёт хорошо, а олени лучше."

Nikolay Zakharov

"Вот тебе бабушка и Юрьев день",как говорится в крылатой фразе,говорили,говорили о нашем превосходстве в небе над Укрой,и на тебе расписываются о бессилии. Вообще,где узнать о враньё.