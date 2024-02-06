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Несекретные материалы

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Что дало бы завоевание ВКС РФ господства в небе над Украиной

Что дало бы завоевание ВКС РФ господства в небе над Украиной

Через пару недель исполнится два года с момента, когда стартовала спецоперация по помощи народу Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Как там поют оленеводы: &quot;Самолёт хорошо, а олени лучше.&quot;
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18 час.
Nikolay Zakharov
&quot;Вот тебе бабушка и Юрьев день&quot;,как говорится в крылатой фразе,говорили,говорили о нашем превосходстве в небе над Укрой,и на тебе расписываются о бессилии. Вообще,где узнать о враньё.
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5 час.

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