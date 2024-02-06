Через пару недель исполнится два года с момента, когда стартовала спецоперация по помощи народу Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.
Что дало бы завоевание ВКС РФ господства в небе над Украиной
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Как там поют оленеводы: "Самолёт хорошо, а олени лучше."
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18 час.
Nikolay Zakharov
"Вот тебе бабушка и Юрьев день",как говорится в крылатой фразе,говорили,говорили о нашем превосходстве в небе над Укрой,и на тебе расписываются о бессилии. Вообще,где узнать о враньё.
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5 час.
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