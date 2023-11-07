Pirelli и Формула 1 готовят новые шины для сезона-2025

PirelliВ 2025 году в Формуле 1 могут появиться новые по составу шины Pirelli. Таким путём организаторы чемпионата мира и итальянские шинники хотят разнообразить гонки и сделать их более интересными с точки зрения борьбы на трассе.
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