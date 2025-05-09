В Госдуме призвали запретить рамки номеров с нецензурной лексикой

Председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратилась к главе Госавтоинспекции России Михаилу Черникову с предложением пресекать установку номерных рамок с использованием ненормативной, вульгарной или оскорбительной лексики.
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