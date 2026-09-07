Как накормить россиян рыбой

Для повышения уровня потребления рыбы в стране предлагается создавать географические бренды и углублять уровень переработкиСЕРГЕЙ ФАДЕИЧЕВ/ТАСС Россиян уже не впечатлить неразделанной рыбой, нужна глубокой переработка и новые виды рыбной продукциичитайте на monocle.