Как накормить россиян рыбой

Для повышения уровня потребления рыбы в стране предлагается создавать географические бренды и углублять уровень переработкиСЕРГЕЙ ФАДЕИЧЕВ/ТАСС Россиян уже не впечатлить неразделанной рыбой, нужна глубокой переработка и новые виды рыбной продукциичитайте на monocle.
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