Станислав Садал...
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Станислав Садальский

14 153 подписчика

Вышел как–то Брежнев на балкон и увидел большую Луну.

Вышел как–то Брежнев на балкон и увидел большую Луну.

Вышел как–то Брежнев на балкон и увидел большую Луну.Посмотрел он на нее и вызвал к себе генералов и говорит:«Чтобы завтра Луна была покрашена в красный цвет «.

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