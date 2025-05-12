Кадровые перестановки в тренерском штабе волейбольной «Омички». Главный тренер Андрей Подкопаев покинул этот пост.
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Кадровые перестановки в тренерском штабе волейбольной «Омички». Главный тренер Андрей Подкопаев покинул этот пост.