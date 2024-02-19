В Сети опубликовали видео с места серьёзной аварии на Медгородке

Оперативно прибывшая бригада врачей госпитализировала троих пострадавших смолян Последствия жёсткого столкновения сегодня вечером на Медгородке в Смоленске двух легковых машин, одну из которых от удара отбросило на бетонный столб, в результате чего травмы получили три человека, сняли на видеокамеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии