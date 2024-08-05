На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» пройдет цикл открытых лекций по экономике

Блогерство как профессия, искусственный интеллект в экономике, имущественные налоги, налоговые льготы и вычеты, бережливые технологии дома и на работе, как стать поставщиком столицы — об этом и многом другом расскажут на открытых лекциях по экономике на форуме-фестивале «Территория будущего.
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