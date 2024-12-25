Опрос: 37% розничных инвесторов в ОАЭ планируют увеличить вложения в криптоактивы

Торговая платформа eToro провела исследование среди розничных инвесторов в Объединенных Арабских Эмиратах, результаты которого показывают, что 37% респондентов намерены увеличить долю криптовалют в своих портфелях, сообщает Cointelegraph.
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