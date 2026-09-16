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«Боль, утрата — огромная»: погиб генерал Антон Грунис

«Боль, утрата — огромная»: погиб генерал Антон Грунис

Погиб генерал Антон Грунис с позывным «Грозный». 28 августа он получил звание Героя России. Грунис сыграл важнейшую роль во взятии Артёмовска в мае 2023 года, а в июле 2026 года под его командованием была освобождена Константиновка.

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