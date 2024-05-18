Тайна гибели Чкалова: что случилось с любимым лётчиком Сталина

Советский летчик Валерий Чкалов прославился на весь мир в 1936 году, когда совершил рекордный по длительности перелет Москва – Петропавловск-Камчатский, а спустя год через Северный полюс добрался из Москвы до Ванкувера.
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