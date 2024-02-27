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Закон, порядок, государство

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В Самарской области полицейские и общественники провели профилактическое мероприятие с молодежью

В Самарской области полицейские и общественники провели профилактическое мероприятие с молодежью

В рамках проводимой агитационной работы по привлечению молодежи к содействию правоохранительным органам в охране общественного порядка на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики сотрудники полиции и общественники провели со студентами профориентационно-профилактическое мероприятие «Город Без Опасности».

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