«Генерал Мороз» играет на стороне русских – неонацист из «Азова»

Российская армия снова стала использовать штурмы на бронетехнике. Об этом в эфире «Общественного радио» заявил заместитель командира 3 ОШБ ВСУ, один из лидеров «азовцев», террорист Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».