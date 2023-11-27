Житель ЛНР рассказал о спасении жены из-под завалов после обстрела HIMARS

Житель Луганской Народной Республики (ЛНР) поделился своим впечатляющим рассказом о том, как ему удалось извлечь свою раненую жену из-под завалов после удара ракетами HIMARS, выпущенными украинскими военными.
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