Telegraph: принц Гарри подготовит фильм к 30-летию смерти принцессы Дианы

Alex Brandon/AP/TASS Британский принц Гарри ведет переговоры о съемках документального фильма о своей матери принцессе Диане, посвященного 30-летию со дня ее смерти.
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