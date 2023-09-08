Замещение Украины. Белорусский бизнес осваивает Новороссию

Vasily Golov

Белоруссия в Воронеже построила самую большую в России школу.Пришла пора строить и комбинат по производству панелей и блоков для индивидуального строительства- частного сектора в ДНР и ЛНР,Херсонской и Запорожской обл. Стеновые, дверной группы,с проемами для окон,перекрытия с облицовкой или последующей отделкой.