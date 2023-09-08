Белорусский бизнес всегда отличался крайней осмотрительностью при выстраивании деловых контактов. Тот факт, что он всё активнее заходит на новые российские территории, подтверждает, что перспектива развития там есть.
Замещение Украины. Белорусский бизнес осваивает Новороссию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vasily Golov
Белоруссия в Воронеже построила самую большую в России школу.Пришла пора строить и комбинат по производству панелей и блоков для индивидуального строительства- частного сектора в ДНР и ЛНР,Херсонской и Запорожской обл. Стеновые, дверной группы,с проемами для окон,перекрытия с облицовкой или последующей отделкой.
Ответить
13 час.
Vasily Golov
Ответить
12 час.
VG
Vasily Golov
Ответить
12 час.
Свежие комментарии