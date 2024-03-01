Враги народа: переписыватели истории Великой Отечественной сегодня

Я сразу хочу сказать, что Воронежская область у нас отнюдь не единичный пример. Просто она как бы ближе всех, но за этим последуют рассказы и о других городах, власти которых осуществляют действия, мягко говоря, неадекватные, типа яростного сопротивления властей сносу памятников итальянским фашистам.
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