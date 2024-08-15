Тропический шторм оставил без света полмиллиона человек

Тропический шторм «Эрнесто» в среду перерос в ураган 1-й категории после того, как отошел от Виргинских островов и Пуэрто-Рико, оставив после себя проливные дожди и отключения электроэнергии, от которых пострадали тысячи домов и предприятий.