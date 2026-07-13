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Гидрологическая обстановка в Забайкалье: на каких реках фиксируется подъем уровня воды

Гидрологическая обстановка в Забайкалье: на каких реках фиксируется подъем уровня воды

По данным на 13 июля, на большинстве рек Забайкальского края уровни воды повысились на 4–36 сантиметров, а в верхнем и среднем течении Нерчи, в верхнем течении Читы и на реке Амазар у одноимённого посёлка — на 44–84 сантиметра, сообщает Забгидрометцентр.

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