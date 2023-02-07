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Сенатор Портман: Китай должен призвать Россию прекратить СВО на Украине, если хочет загладить ситуацию с инцидентом с аэростатом

Сенатор Портман: Китай должен призвать Россию прекратить СВО на Украине, если хочет загладить ситуацию с инцидентом с аэростатом

Китай должен призвать Россию прекратить проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, если хочет загладить ситуацию с инцидентом с аэростатом.

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