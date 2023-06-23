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СМИ: комплекс «Бастион» показал высокую эффективность при ударах по наземным целям в ходе СВО

СМИ: комплекс «Бастион» показал высокую эффективность при ударах по наземным целям в ходе СВО

Береговой комплекс «Бастион» российской армии при использовании ракет «Оникс» со сверхзвуковой скоростью полета показал высокую эффективность при ударах по широкой номенклатуре наземных целей ВСУ в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

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