Вопросов нет, есть предложения: депутаты новосибирского заксобрания приняли отчет губернатора

НОВОСИБИРСК, 5 марта, ФедералПресс. По большинству показателей в прошедшем году экономика Новосибирской области показала положительную динамику в размере, превышающем среднероссийский уровень, сообщил губернатор Андрей Травников в традиционном годовом отчете региональному парламенту.
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