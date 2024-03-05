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Вопросов нет, есть предложения: депутаты новосибирского заксобрания приняли отчет губернатора

Вопросов нет, есть предложения: депутаты новосибирского заксобрания приняли отчет губернатора

НОВОСИБИРСК, 5 марта, ФедералПресс. По большинству показателей в прошедшем году экономика Новосибирской области показала положительную динамику в размере, превышающем среднероссийский уровень, сообщил губернатор Андрей Травников в традиционном годовом отчете региональному парламенту.

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