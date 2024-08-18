Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 553 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Захаров
    Согласен он если отпустить опять переерасица и убьет не одного еще нащших солдатРадостно ехал «уб...
  • Вовладар Даров
    Таких скотов без суда и следствия к стенке!Радостно ехал «уб...
  • Андрей Павлов
    "Он предложил министру обороны России Андрею Белоусову начать бить по мостам через Днепр." Ай да Подоляка! Ай молодца...Забудьте о Зеленс...

Илон Маск связал экономический план Харрис с голодом и концом Америки

Илон Маск связал экономический план Харрис с голодом и концом Америки

По мнению бизнесмена, приход Камалы Харрис к власти в США может обернуться крахом державы.Илон Маск заявил, что в случае победы на выборах вице-президента Камалы Харрис, которая планирует реализовать в США новую экономическую программу, Америке грозит не только массовый голо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх