Илон Маск связал экономический план Харрис с голодом и концом Америки

По мнению бизнесмена, приход Камалы Харрис к власти в США может обернуться крахом державы.Илон Маск заявил, что в случае победы на выборах вице-президента Камалы Харрис, которая планирует реализовать в США новую экономическую программу, Америке грозит не только массовый голо.