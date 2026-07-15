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Закон, порядок, государство

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В Республике Алтайы сотрудники полиции совместно с активистами молодежного отряда охраны общественного порядка «Рысь» провели рейд по закрашиванию надписей, содержащих рекламу наркотиков

Накануне в Горно-Алтайске прошло рейдовое мероприятие по закрашиванию надписей, содержащих рекламу наркотических средств и интернет-магазинов, занимающихся продажей запрещенных веществ, а также предложения заработка наркокурьером.

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