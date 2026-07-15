В Республике Алтайы сотрудники полиции совместно с активистами молодежного отряда охраны общественного порядка «Рысь» провели рейд по закрашиванию надписей, содержащих рекламу наркотиков

Накануне в Горно-Алтайске прошло рейдовое мероприятие по закрашиванию надписей, содержащих рекламу наркотических средств и интернет-магазинов, занимающихся продажей запрещенных веществ, а также предложения заработка наркокурьером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии