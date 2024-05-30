Диверсант рассказал, что по поездам в Крыму планировалось нанести ракетный удар

Задержанный сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ в Крыму украинский агент рассказал, что получил задание заложить под рельсы взрывчатку и остановить поезд на полуострове, чтобы после этого ВСУ смогли нанести по составу ракетный удар.