Венгрия добилась от ЕС освобождения от санкций против России в области нефти и ядерной энергетики

Мнистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия добилась от Евросоюза, чтобы в 12-ом пакете санкций против России не было запрета на поставки нефти магистральному нефтепроводу ( МНП ) Дружба, ограничений против атомной энергетики и дальнейших рестрикций против международных финансовых транзакций.