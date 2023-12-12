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Венгрия добилась от ЕС освобождения от санкций против России в области нефти и ядерной энергетики

Венгрия добилась от ЕС освобождения от санкций против России в области нефти и ядерной энергетики

Мнистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия добилась от Евросоюза, чтобы в 12-ом пакете санкций против России не было запрета на поставки нефти магистральному нефтепроводу ( МНП ) Дружба, ограничений против атомной энергетики и дальнейших рестрикций против международных финансовых транзакций.

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