В ОГРВ ПРРМ состоялся турнир по тяжелой атлетике

В ОГРВ ПРРМ состоялся турнир по тяжелой атлетике

По итогам состязания по жиму штанги лежа между подразделениями ОГРВ ПРРМ общекомандное первое место заняли военнослужащие 3-й мотострелковой роты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх