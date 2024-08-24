Площадь пожара на свалке под Новороссийском удалось сократить до 700 квадратных метров Всю ночь и утро оперативные службы боролись с возгоранием на мусорном полигоне в районе горы Щелба под Новороссийском.
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