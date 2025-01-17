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Царьград

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Американская полиция нашла украденные чемпионские перстни хоккеиста Малкина

Американская полиция нашла украденные чемпионские перстни хоккеиста Малкина

Награды обнаружились прямо в доме спортсмена. Что именно случилось ещё предстоит выяснить.Дерзкое ограбление дома русского хоккеиста Евгения Малкина, выступающего за американский клуб "Питтсбург Пингвинз", получило неожиданную развязку.

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