Камеры эволюционировали — радар-детектор стал бесполезен?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Верно ли, что радар-детекторы больше не нужны, поскольку радары в комплексах фотовидеофиксации уже не используются?Ответ экспертаКирилл Милешкин, обозреватель «За рулем»:– Тип комплексов зависит от региона.
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