Валерия высказалась после слухов о разводе: «Я чувствую себя виноватой! Но понимаю, что не должна»

Сегодня очень много артистов экспериментируют со стилем и стараются чаще устраивать дуэты с молодежными исполнителями, чтобы быть на слуху не только у старшего поколения, но и покорять новые горизонты: пробиваться через «щит» популярности к подросткам и молодым людям.
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