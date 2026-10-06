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Происшествия

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В Забайкальском крае задержан пенсионер, похитивший суммарно 20 млн рублей для аферистов в ходе поездок по России

В Забайкальском крае в дежурную часть отдела МВД России «Краснокаменский» с заявлением о мошенничестве обратилась 41-летняя местная жительница.

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