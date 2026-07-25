Зимний перелом: Сикорский о мире, деньгах и надежде для Украины Ближайшей зимой выяснится, наступит ли мир на Украине в 2027 году.
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Зимний перелом: Сикорский о мире, деньгах и надежде для Украины Ближайшей зимой выяснится, наступит ли мир на Украине в 2027 году.
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