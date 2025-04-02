Свежий патч для inZOI продлевает жизнь игровым персонажам и устраняет другие о...

Свежий патч для inZOI продлевает жизнь игровым персонажам и устраняет другие ошибкиРазработчики симулятора жизни inZOI пока в полной мере оправдывают свои заявления об оперативной поддержке игры после запуска в ранний доступ.
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